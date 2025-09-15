Karol Nawrocki spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Chin, Wang Yi. Tematem rozmowy była m.in. kwestia ataku rosyjskich dronów na Polskę.

Szef chińskiej dyplomacji podczas swojej wizyty w Polsce najpierw spotkał się minister spraw zagranicznych RP Radosławem Sikorskim. Ten zwrócił swojemu gościowi uwagę na niedawny atak Rosji na Polskę w postaci uderzenia dronami.

– Mamy nadzieję, że te działania wobec Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałania również ze strony chińskiej – powiedział rzecznik polskiego resortu spraw zagranicznych, Paweł Wroński.

Po spotkaniu z Sikorskim Wang Yi spotkał się z Karolem Nawrockim, Prezydentem RP. Marcin Przydacz, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, wskazał, o czym rozmawiali politycy.

Spotkanie Prezydenta RP @NawrockiKn z Ministrem Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej. pic.twitter.com/iZfkV2Xmpn — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 15, 2025

– Rozmowa dotyczyła nie tylko spraw dwustronnych, w tym gospodarczych, polsko-chińskich, ale także sytuacji międzynarodowej, sytuacji wokół rosyjskiej prowokacji dronowej, jakiej byliśmy świadkami 10 września – przekazał mediom. Rozmawiano również o „sytuacji bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej w kontekście Białorusi i agresywnej polityki rosyjskiej wobec Ukrainy”.

