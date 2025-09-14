Wstrząsające sceny na drodze wojewódzkiej 789 pod Lelowem (woj. śląskie), gdzie miał miejsce tragiczny wypadek. Samochód osobowy uderzył w przepust. Niestety jedna osoba zginęła na miejscu, a dwie odniosły obrażenia.

Tragedia rozegrała się w niedzielę około godziny 15:00 na drodze wojewódzkiej nr 789 łączącej Lelów z Żarkami. Z nieznanych przyczyn samochód marki renault zjechał na pobocze, uderzył w przepust, następnie w drzewo, a na końcu w ogrodzenie jednej z posesji.

Samochodem podróżowały trzy osoby – 44-letni mężczyzna, 37-letnia kobieta oraz dziecko w wieku 6 lat. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Dwie pozostałe pasażerki z obrażeniami ciała zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga w rejonie zdarzenia jest zablokowana, a ruch odbywa się lokalnie.

Na miejscu tragedii pracują służby. Przyczyny i okoliczności tego wypadku są wyjaśniane.

Źr. Policja