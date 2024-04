Nie żyje Dawid Błach, znany jako DEV. To 31-letni youtuber, pasjonat gier sportowych.

– W piątek straciliśmy naszego przyjaciela. Odszedł Dawid »DEV« Błach. W takiej sytuacji ciężko napisać coś więcej. Łączymy się w bólu z żoną, synem oraz resztą rodziny. Oni najlepiej wiedzą jak kochającym i po prostu dobrym człowiekiem był Dawid i jak wielka jest to strata dla nas wszystkich. Spoczywaj w pokoju. Widzowie, prosimy Was o uszanowanie prywatności bliskich DEV-a – napisał w serwisie „X” Korneliusz „N3jxiom” Rzeźwicki z ekipy Fantasy, do której należał również DEV.

Wcześniej w sieci pojawił się post OSP Branice. Tamtejsza jednostka przekazała informacje, że doszło do nagłego zatrzymania krążenia u nieznanej osoby. Wezwani zostali strażacy, ponieważ w tamtym momencie nie było wolnego zespołu ratownictwa medycznego.

Głos ws. śmierci DEV-a zabrał w rozmowie z „Faktem” st. bryg. Rafał Góra. Podczas krótkiego komentarza ujawnił okoliczności, w jakich zmarł 31-latek.

Nie żyje DEV. Ujawniono kulisy

– Po przybyciu strażacy z OSP Branice podjęli działania. Mężczyzna leżał na ziemi nieprzytomny bez oznak życia. Świadkowie prowadzili masaż serca, wówczas strażacy przejęli zadanie udzielania pierwszej pomocy – powiedział Góra.

– Gdy przybył zastęp z Głubczyc, kontynuowali oni pomoc mężczyźnie za pomocą m.in. defibrylatora – dodał strażak. – Przybyło Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ze śmigłowcem. Prowadzono działania. Niestety nie udało się go uratować i stwierdzono zgon. Nasza akcja trwała dokładnie 2 godziny i 16 minut – powiedział.

DEV wybrał się ze znajomymi na orlik, aby tam pograć w piłkę. Niestety, wszystko zakończyło się wyjątkowo dramatycznie. Mężczyzna zostawił żonę Darię oraz 2-letniego synka.

