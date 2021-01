Minister Zdrowia, Adam Niedzielski interweniuje w sprawie skandalu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Chodzi o szczepienia aktorów i celebrytów, choć nadal trwają szczepienia grupy 0, czyli lekarzy i personelu medycznego. Minister domaga się wyjaśnień, bo dowiedział się, że rektor WUM mógł osobiście uczestniczyć przy szczepieniach celebrytów.

„Sprawa szczepień ma wymiar formalny i etyczny. Formalny zweryfikuje kontrola NFZ. W wymiarze etycznym – w związku z informacjami dot. możliwej obecności Rektora przy szczepieniach – poprosiłem o ustosunkowanie się pisemnie do tej informacji” – napisał w niedzielę na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Czytaj także: Wyciekł mail fundacji Jandy o szczepieniach. „Ani słowa o akcji promocyjnej”

Minister do wpisu dołączył skan pisma. W jego treści prosi prof. Zbigniewa Gacionga o ustosunkowanie się do pogłosek o jego osobistej obecności przy szczepieniach polityków, aktorów i celebrytów. Niedzielski powołuje się przy tym na informacje opublikowane przez studentów tej uczelni na profilu WUM na ZUM na Facebooku. To tam pojawiły się pierwsze doniesienia o szczepieniach celebrytów i aktorów poza kolejką.

Sprawa szczepień ma wymiar formalny i etyczny. Formalny zweryfikuje kontrola @NFZ_Centrala W wymiarze etycznym – w związku z informacjami dot możliwej obecności Rektora przy szczepieniach – poprosiłem o ustosunkowanie się pisemnie do tej informacji. pic.twitter.com/wHwRgon762 — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) January 3, 2021

Niedzielski interweniuje ws. skandalu

Nadal trwają szczepienia osób z grupy 0, czyli medyków i personelu medycznego. Tymczasem okazuje się, że wielu znanych aktorów już zdążył się zaszczepić. Polsat News podał nazwiska kolejnych popularnych osób, które zaszczepiły się najprawdopodobniej poza kolejką.

Wśród zaszczepionych znalazł się m.in. Wiktor Zborowski, który w rozmowie z Polsat News odniósł się do sprawy. „Po prostu zostałem przez WUM zaproszony do pewnej akcji, nie zabiegałem o to. Uznałem, że akcja jest ważna, więc zrobiłem to, choć myślałem, że będę się szczepić w drugiej połowie stycznia. WUM wystosował zaproszenie do teatru, do Krystyny Jandy, teatr to koordynował” – mówił znany aktor. Podobne tłumaczenia przedstawiali inni celebryci, którzy twierdzili, że rzekomo mieli brać udział w akcji promującej szczepienia. Adam Niedzielski już wcześniej zapowiadał kontrolę w tej sprawie.

Czytaj także: Michał Bajor zaszczepiony poza kolejką. Jest komentarz artysty

Do tej pory wiadomo, że poza kolejką zaszczepili się: Leszek Miller, Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, Andrzej Seweryn, Maria Seweryn, Krzysztof Materna, Magda Umer, a nawet były wiceprezes TVN, Edward Miszczak. Do tego grona dołączył dziś Michał Bajor.

Czytaj także: Miller broni się przed atakami dziennikarzy: „Będę żywym dowodem pożytku ze szczepienia”

Źr. twitter; wmeritum.pl