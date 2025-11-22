Premier Węgier Viktor Obran skomentował amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Przywódca ostrzegł, że jeśli Europa nie poprze tego rozwiązania, to wkroczy na drogę prowadzącą prosto do wojny z Rosją.

Orban powiedział, że obecnie Europa stanęła przed wyborem jednej z dwóch dróg. „Wojna rosyjsko-ukraińska doprowadziła Europę do historycznego punktu zwrotnego. Prezydent Donald Trump nie zrezygnował z dążenia do pokoju na Ukrainie. Możemy zawrócić z tego ślepego zaułka i w końcu zjednoczyć się wokół inicjatywy pokojowej prezydenta Trumpa, włączając w to brukselskich biurokratów” – mówił.

„Wymagałoby to od prowojennych przywódców zmierzenia się z faktem, że w ciągu ostatnich 3,5 roku zmarnowali ciężko zarobione pieniądze Europejczyków na wojnę, której nie da się wygrać na polu bitwy” – powiedział Orban.

Premier Węgier wskazał, że druga ścieżka stanowi ogromne zagrożenie. „Druga droga prowadzi prosto do wojny. Jeśli europejscy prowojenni przywódcy będą nadal pompować pieniądze i broń w Ukrainę bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, utorują drogę do konfliktu europejsko-rosyjskiego. Europa doskonale wie, dokąd prowadzi ta droga, a konsekwencje są tragiczne” – powiedział Obran.

Premier zaznaczły, że „nie ma wątpliwości, którą drogę wybiorą Węgry i jest to droga pokoju”. „To mandat dany nam przez naród węgierski i tego wymagają moralność i zdrowy rozsądek. W tym duchu kieruję dziś list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen” – powiedział Orban.

Źr. Interia