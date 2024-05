Alkohol szkodzi zdrowiu – to wie każdy. Pomimo tego sprzedaż tego typu napojów nadal jest wysoka. Które z nich szkodą nam najbardziej?

Eksperci są zgodni: dla mężczyzn dawka 30 g etanolu dziennie, a dla kobiet 20 g oznaczają ryzyko poważnych problemów ze zdrowiem. Warto również pamiętać, że w przypadku alkoholu znaczenie ma nie tylko to ile go spożywamy, ale też jak często sięgamy po kieliszek lub szklankę.

Lekarze i eksperci wskazują alkohole, które są dla naszych organizmów szczególnie niebezpieczne. Tutaj zaskoczeń nie ma. Wśród trunków o najbardziej destrukcyjnym wpływie na nasze zdrowie są: whiskey, absynt oraz wódka, czyli te najmocniejsze alkohole. Przynajmniej dwa z nich, czyli whiskey oraz wódkę uwielbiają Polacy i spożywają je w sporych ilościach.

Należy również brać pod uwagę to, że chociaż wina i piwa mają niższą zawartość alkoholu, to ich regularne spożywanie także może mieć zgubne konsekwencje dla naszego zdrowia. Zarówno jeden, jak i drugi alkohol spożywane w trybie ciągłym mogą doprowadzić do wyniszczenia jelit, trzustki czy wątroby.

Wśród równie destrukcyjnych dla organizmu napojów alkoholowych znajdują się m.in. koktajle na bazie wódki oraz tzw. „energetyków”. One prowadzą do uszkodzeń serca i układu krążenia. Z czasem mogą doprowadzić nawet do zawałów.

Alkohol w nadmiarze szkodzi. Należy o tym pamiętać szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy okazji do spożywania napojów wyskokowych jest więcej niż zazwyczaj. Warto zachować trzeźwą głowę.

