Od kilku dni trwa burza wokół szczepień celebrytów poza kolejką. Głos w sprawie zabrał także Jerzy Owsiak, który postanowił przeciąć spekulacje, co do jego szczepienia przeciw Covid-19. W mediach społecznościowych podzielił się także swoimi przemyśleniami na temat skandalicznej sytuacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Nadal trwają szczepienia osób z grupy 0, czyli medyków i personelu medycznego. Tymczasem okazuje się, że wielu znanych aktorów już zdążył się zaszczepić. Polsat News podał nazwiska kolejnych popularnych osób, które zaszczepiły się najprawdopodobniej poza kolejką. Sprawa nabrała rozgłosu, gdy zaczęli o niej pisać studenci WUM na profilu facebookowym „ZUM na WUM”.

Do tej pory wiadomo, że poza kolejką zaszczepili się: Leszek Miller, Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, Andrzej Seweryn, Maria Seweryn, Krzysztof Materna, Magda Umer, a nawet były wiceprezes TVN, Edward Miszczak. Do tego grona dołączył dziś Michał Bajor. W sieci pojawiły się niepotwierdzone spekulacje, że w gronie nieujawnionych nazwiska znalazł się także Jerzy Owsiak. Szef WOŚP postanowił się zatem odnieść do sprawy.

Owsiak komentuje

„Dla jasności – nie szczepiłem się ja, ani nikt z moich bliskich. Nikt nam tego nie proponował i czekam na swoją kolejkę” – zapewnił Owsiak w swoim wpisie na Facebooku.

„Przez trzy dni czytam i rozmawiamy z żoną o tym, jak nakręca się spirala złości, hejtu i pomówień z ust ludzi, którzy piętnując mają się za strażników sprawiedliwości. To wszystkich tych wyczulonych na szacher-macher proszę o pytanie o 200 milionów złotych na respiratory, które miały ratować zdrowie i życie ludzkie, a których nie ma, a osoby za to odpowiedzialne postanowiły zająć się czymś innym.” – pisze Owsiak.

„Bałagan systemowy w sprawie szczepionek to pikuś przy tej historii, tak ewidentnie kryminalnej, a jednak niemającej żadnych konsekwencji – tutaj proszę o Wasz oburzony ton ludu!” – podsumował Owsiak.

