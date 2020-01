Podczas Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie z przemówieniem wystąpił wiceprezydent USA Mike Pence. W jego wystąpieniu pojawił się wątek polski. Wcześniej przemówienie wygłosił Władimir Putin, który mówił o „wspólnikach nazistów”. Tymczasem prezydent Andrzej Duda nie pojawił się w Jerozolimie.

Podczas Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie głos zabrał Władimir Putin. Polskie władze już wcześniej obawiały się, że rosyjski prezydent wykorzysta okazję do ataku na Polskę. Dlatego Andrzej Duda nie pojawił się na wydarzeniu po tym jak odmówiono mu prawa głosu. Na miejscu pojawił się i wygłosił przemówienie wiceprezydent USA Mike Pence.

Wiceprezydent USA apelował o pamięć o luobójstwie. „W Biblii słowo „pamiętać” pojawia się kilkadziesiąt razy i jest to obowiązek całej ludzkości. Holocaust to okrucieństwo, które wyrządził człowiek człowiekowi. 1,5 mln dzieci spalono w krematoriach.” – mówił Pence. „Musimy pamiętać, co wydarzyło się, gdy niemy krzyk o pomoc nie spotkał się z żadną odpowiedzią.” – zaznaczył.

W przemówieniu wiceprezydenta pojawił się polski wątek. „Naziści nadali polskiemu miastu niemiecką nazwę, by wykorzenić polską kulturę.” – mówił Pence nawiązując do nazwy Auschwitz. „Gdy żołnierze otworzyli bramę obozu, znaleźli 7 tys. obdartych więźniów, setki tysięcy dokumentów świadczących o morderstwach. Przez pięć lat istnienia zginęło w Auschwitz milion istnień.” – podkreślił.

Pence uderza w Iran

„Oglądanie stosów butów, komór gazowych, krematoriów, cele, brama obozu i okropne zdjęcia dzieci i kobiet wysyłanych na śmierć. Jak oni mogli? Pamiętamy imiona i twarze i 6 mln osób, które zginęły w Holocauście i oddajemy cześć tym, którzy przetrwali.” – mówił Pence.

„Oddajemy hołd tym, którzy narażali swoje życie, by ratować innych. To Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Są przykładem i powinniśmy o tym pamiętać.” – dodał. „Musimy być przygotowani, by powstać, tak jak oni. Musimy być przygotowani na falę antysemityzmu, która przechodzi przez świat i musimy stać ramię w ramię.” – powiedział Pence. „Jeden kraj na świecie zaprzecza Holocaustowi i zagraża Izraelowi. Musimy mu stawić czoła. To Islamska Republika Iranu.” – stwierdził.

