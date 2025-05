Zaginęła 11-letnia Patrycja Głowania. Policja uruchomiła w tej sprawie Child Alert. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła SMS-y do Polaków.

Policjanci ze Strzelec Opolskich prowadzą poszukiwania 11-letniej Patrycji Głowani, która zaginęła 13 maja. Dziewczynka udała się do dziadków, ale po wizycie nie wróciła już do swojego domu. Od tamtej chwili nie nawiązała kontaktu z rodziną.

W chwili zaginięcia ubrana była w czarne dresowe spodnie, ciemny t-shirt, czarne buty z biało-pomarańczową podeszwą typu adidasy marki Jordan, plecak czarny marki Nike, na głowie miała czarną opaskę.

🚨 Strzeleccy policjanci poszukują zaginionej 11-letniej Patrycji Głowania.

Sprawa stała się na tyle poważna, że policja uruchomiła Child Alert. Każda osoba, która ma jakieś informacje na temat zaginionej Patrycji może także dzwonić na bezpłatny numer alarmowy Child Alert 995.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w ramach Alertu RCB, rozsyła natomiast SMS-y z rysopisem Patrycji oraz prośbą o kontakt. – Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, proszony jest o kontakt z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich pod nr tel. 47 86 326 03, 47 86 326 504 lub z najbliższą jednostką Policji, bądź pod nr tel. alarmowego 112 – prosi policja.

– Czynności nasze policyjne rozpoczęły się wczoraj w godzinach południowych, kiedy najbliższe osoby Patrycji zgłosiły jej zaginięcie I oczywiście w związku z wiekiem Patrycji, bo dziewczynka ma 11 lat i tak naprawdę w trybie alarmowym rozpoczęliśmy poszukiwania. Natomiast to, co skłoniło nas do podjęcia tej decyzji o uruchomieniu procedury alert, to jest niestety zagrożenie zdrowia i życia Patrycji. To jest ta przesłanka, która powoduje, że w tych przypadkach, kiedy mamy tak małe dzieci i mamy to właśnie okoliczność, to zagrożenie jej zdrowia i życia – powiedziała w rozmowie z TVN24 Katarzyna Nowak, rzecznik prasowa komendanta policji.

