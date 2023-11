Nie żyje Polak, który walczył jako ochotnik na Ukrainie. O jego śmierci w rozpaczliwym wpisie poinformowała Karolina Baca-Pogorzelska.

Karolina Baca-Pogorzelska zamieścił rozpaczliwy, pełen emocji wpis w serwisie Twitter. Poinformowała w nim o śmierci polskiego ochotnika, Macieja Bednarskiego, który przebywał na Ukrainie i walczył po stronie naszego wschodniego sąsiada zaatakowanego przez Rosję.

– Odszedłeś dzień po tym, jak mi się przyśniłeś @MacBednarski, wstałeś ze szpitalnego łóżka w tym kitlu, w jakim Cię widziałam ostatni raz, gdy pozwolili mi do Ciebie wejść, bez śladów wypadku i operacji i znalazłeś mnie na korytarzu. I powiedziałeś to swoje Karolyna, którym przedrzeźniałeś sam wiesz, kogo. Nie usłyszę już tego nigdy – napisała na Twitterze.

– Gdy odbierałam Twoje rzeczy, znalazłam naszego pomarańczowego słonia. Miłosz Ci go przywiózł, by był u Ciebie szybciej niż ja. Krzyżyk przy nieśmiertelniku też jest, choć oboje mamy… mieliśmy takie sobie podejście do religii. Nie umiem pisać o Tobie w czasie przeszłym. Przecież w Awdijiwce zawsze wracałeś z pozycji, bo mi obiecałeś. Tak się cieszyliśmy na to spotkanie w Charkowie. Mam teraz poczucie, że gdyby Ci nie dali przepustki, na co długo czekałeś, to dziś byś żył i spędzaliśmy godziny na telefonie, jak od miesięcy – dodała dziennikarka.

Maciej Bednarski nie żyje. Dziennikarka pokazała jego ostatnie zdjęcie

Karolina Baca-Pogorzelska pokazała też ostatnie zdjęcie Macieja Bednarskiego. Widać na nim, jak mężczyzna w mundurze prowadzi samochód. – Godzinę przed dojazdem na miejsce doszło do wypadku. Kiedy przyjechałam do szpitala i czekałam na karetkę, a potem go zobaczyłam, nie przypuszczałbym, że jest aż tak źle, a że może umrzeć – nigdy, choć cały czas to był stan zagrażający życiu – napisała.

– Lekarze z wojskowego szpitala w Charkowie robili wszystko, co w ich mocy, nie blokowali mi również dostępu do informacji każdego dnia. To wszystko wciąż do mnie nie dociera. Dziękuję za ogrom ciepłych słów. Wszystkie przekazane dale – dodała.

