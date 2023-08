O niecodziennej sytuacji donosi portal internetowy TVP3 Poznań. Chodzi o informację, którą serwis otrzymał od jednego z czytelników. Ten na wielkopolskim cmentarzu dostrzegł bowiem nietypowy symbol na nagrobku.

– Nasz telewidz poinformował nas, że odwiedzając rodzinny grób na cmentarzu, przechodząc jego alejkami natknął się na nagrobek, na którym znajduje się inskrypcja z wulgarnym napisem – podaje serwis TVP3 Poznań.

W dalszej części relacji cytowana jest wypowiedź mężczyzny, którzy przyznaje, że patrząc na nagrobek „nie wierzył własnym oczom”. Na pomniku umieszczonych zostało bowiem tzw. osiem gwiazdek, czyli symbol, który interpretowany jest jako wulgarne hasło „J***ć PiS”.

Jak informuje portal internetowy poznańskiego oddziału TVP grób z „wulgarną polityczną inskrypcją” znajduje się na Cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie. Znajduje się na grobie kobiety, która zmarła w 2023 roku.

Dziennikarze portalu internetowego TVP3 Poznań przyznają, że nie wiedzą czy napis został umieszczony na pomniku na prośbę zmarłej, czy też dodali go przedstawiciele rodziny kobiety. – Czy grób to właściwe miejsce na umieszczanie wulgarnych i do tego politycznych treści? – pytają redaktorzy serwisu w swoim tekście.

