Przerażający scenariusz dla Polski padł podczas rozmowy w Polsat News. Przedstawił go ekspert od spraw geopolityki, Marek Budzisz.

Podczas rozmowy, którą na antenie Polsat News prowadził Grzegorz Jankowski padła mroczna wizja dla Polski. Przedstawił ją Marek Budzisz, znany ekspert od spraw geopolitycznych, który na bieżąco komentuje wydarzenia na całym świecie, w tym temat wojny na Ukrainie.

Budzisz przyznaje, że obecnie Ukraina przegrywa wojnę z Rosją i wszystko zmierza do zamrożenia konfliktu. Wtedy Rosja mogłaby przerzucić swoje siły w stronę państw bałtyckich, a NATO, jeżeli USA nie wzmocnią wschodniej flanki, miałoby ogromny problem z obroną tego terytorium.

Przerażający scenariusz rysuje się też dla Polski. Budzisz twierdzi bowiem, że Polska być może nie zostanie zaatakowana zbrojnie, jednak może być zmuszona do realizacji „interesów rosyjskich”.

Przerażający scenariusz dla Polski. „Jezu nazareński”

Budzisz przyznaje, że możemy zostać zmuszeni do realizacji rosyjskich interesów np. w naszym sektorze energetycznym czy też w zakresie budowy polskiej armii. – Okaże się, że nie możemy budować sił zbrojnych o takiej liczebności, o jakiej myśleliśmy, bo to jest niepotrzebne w nowych realiach pokojowego współistnienia – mówi Budzisz.

– Ale to co? Przyjdzie Putin do Polski i powie: „słuchajcie, tu macie zbudować taką linię energetyczną, albo tutaj macie taką decyzję energetyczną podjąć?” I my się usłuchamy? – mówił wyraźnie zaskoczony Grzegorz Jankowski. – To nie my się usłuchamy, on to powie naszym sojusznikom z Unii Europejskiej – powiedział Budzisz, który dodał, że wtedy będziemy podlegali naciskom z dwóch stron.

Budzisz dodaje, że podobną politykę obserwowaliśmy w czasach rządów w Niemczech Angeli Merkel i podkreślił, że jest całkiem realne, iż ten scenariusz znów zacznie obowiązywać. – Kto będzie w Polsce realizował taką politykę? – zapytał Jankowski. – Realizowali ją ci, którzy uważali, że wojen nie będzie, silna armia jest niepotrzebna, a Unia Europejska rozwiąże wszystkie nasze problemy – powiedział Budzisz. – Jezu nazareński – odparł Jankowski.

