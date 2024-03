Dżihadyści z jasnym komunikatem do Władimira Putina i Rosjan. Okazuje się, że wojna na Ukrainie może niebawem stać się najmniejszym problemem kremlowskiego dyktatora.

Prowincja Chorasan tzw. Państwa Islamskiego, czyli afgańskie skrzydło organizacji terrorystycznej, zagroziło Rosji kolejnymi atakami. To odpowiedź na tortury zastosowane przez rosyjskie służby na bojownikach, którzy dokonali zamachu zamachu w Krasnogorsku pod Moskwą.

Państwo Islamskie (ISIS) wydało komunikat skierowany do Putina, a także wszystkich Rosjan. – Do wszystkich dzikich Rosjan, a w szczególności do Władimira Putina! Strzeżcie się! Nie myślcie, że nie mamy możliwości, by zemścić się na was za naszych zniewolonych braci – czytamy.

– Zadamy wam taki cios w głowę, że zapamiętają go wszystkie pokolenia (…) Oczekujcie bardzo ciężkich, śmiertelnych, krwawych, bolesnych, piekielnych i niszczycielskich ciosów. Bardzo szybko! – napisano.

W zamachu przeprowadzonym w Krasnogorsku pod Moskwą zginęło 137 osób. Ponad 180 osób jest rannych. Obecnie trwa procedura identyfikacji ciał. Odpowiedzialność za atak wzięło Państwo Islamskie.

