Zgrzyt na konferencji prasowej Mateusza Morawieckiego. Pytanie, które usłyszał dziś premier wywołało wielkie oburzenie w sieci. Dziennikarz przywołał bowiem słowa zmarłego Kornela Morawieckiego. Odpowiedź szefa rządu była krótka.

Do sytuacji doszło do na wtorkowej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i sekretarza stanu w KPRM Adama Andruszkiewicza. Dziennikarz TVN zgłosił się w pewnym momencie z pytaniem do szefa rządu.

– Czy przed inwazją Rosji na Ukrainę uznałby pan za dyskwalifikujące i kompromitujące słowa, że „Polska powinna bardziej zwracać uwagę na polepszenie stosunków z Rosją”? – zapytał.

Wtedy zareagował rzecznik rządu Piotr Müller, który wraz z premierem dopytywał, skąd dokładnie pochodzi wypowiedź. – To jest dokładny cytat z wywiadu Kornela Morawieckiego z kwietnia 2018 r. – odparł dziennikarz.

Zapytali szefa rządu o słowa Kornela Morawieckiego. Udzielił krótkiej odpowiedzi

Szef rządu nie dał po sobie poznać zdenerwowania. – Dziękuję bardzo. Jak wiecie szanowni państwo, umarli nie mogą się bronić i tyle mam do powiedzenia w tej sprawie – podkreślił.

Kiedy został dopytany, czy uznaje te słowa za właściwe, premier udzielił dosadnej odpowiedzi. – Gdyby mój ojciec żył, a oddałbym za to naprawdę wszystko, na pewno wyjaśniłby to panu redaktorowi – stwierdził.

Wielkie chwile dziennikarstwa!



Dziennikarz @FaktyTVN zapytał pana premiera @MorawieckiM o słowa jego zmarłego ojca – Kornela Morawieckiego – dotyczące "polepszenia stosunków z Rosją"

Gdyby mój ojciec żył, a oddałbym za to wszystko, na pewno by wyjaśnił panu redaktorowi. pic.twitter.com/jm974kDPoZ — Przesympatyczna Renatka (@tylko_prawda_) February 28, 2023

Kolejna konferencja tym razem Premiera @MorawieckiM. Rozmawiają o cyfryzacji a dziennikarz @tvn24 wyskakuje z cytatem Kornela Morawieckiego na temat Rosji i pyta się o komentarz xD To są te #WolneMedia tak? Dzięki Bogu @PiotrMuller ma więcej jaj niż @RafalBochenek i @TomaszPoreba pic.twitter.com/Wa1QcgRH3n — Jan Molski 🇵🇱 (@JMolski) February 28, 2023

A poseł Gontarz jak zwykle manipuluje rzeczywistością, byle tylko przypodobać się swoim pryncypałom.

Pytanie padło o słowa Kornela Morawieckiego dotyczące zbliżania się do Rosji. Panie @gontarz93, posłem się bywa, człowiekiem się jest. Ale wy macie dość rozciągliwe kręgosłupy https://t.co/6z4rz11Xwi — Grzegorz Ciszewski (@Grze_Ciszewski) February 28, 2023

