Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Instytut badań Pollster dla „Super Expressu” potwierdza, że podium pozostaje bez zmian. Jednak Rafał Trzaskowski nieznacznie zmniejsza przewagę nad Karolem Nawrockiem. Lekki spadek zanotował również Sławomir Mentzen.

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski uzyskałby 33 proc. poparcia. To najlepszy wynik w I turze i daje mu miejsce w II turze. Jednak to mniej o 1 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje Karol Nawrocki, na którego chęć głosowania zadeklarowało 25 proc. ankietowanych. Choć to znacznie mniej, niż notuje Trzaskowski, to jednak przewaga powoli topnieje. Kandydat popierany przez PiS zanotował wzrost o 1 pkt. proc.

Nieznacznie gorszy wynik od tego, co wskazywał poprzedni sondaż notuje również Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji może obecnie liczyć na 15 proc. głos, co oznacza spadek o 1 pkt. proc.

Tuż za podium plasuje się Szymon Hołownia, na którego głos chce oddać 7 proc. badanych. Po piętach depcze mu Adrian Zandberg z 6-proc. poparciem.

Po 4 proc. głosów w sondażu zdobyli Magdalena Biejat i Grzegorz Braun. Na 2-procentowe poparcie ankietowanych może liczyć Krzysztof Stanowski. Artur Bartoszewicz, Joanna Senyszyn, Maciej Maciak i Marek Jakubiak przekonali do siebie po 1 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI na próbie 1007 dorosłych Polaków w dniach 28-29 kwietnia. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku powyżej 18 lat, a maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Źr. WP ; „Super Express”