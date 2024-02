Najnowszy sondaż wskazuje, że Rafał Trzaskowski znaczny spadek poparcia. Dotąd prezydenta Warszawy uważano za najpoważniejszego kandydata obecnie rządzącego obozu na fotel prezydenta Polski. Tymczasem okazuje się, że nawet potencjalna druga tura nie jawi się jako tak oczywista perspektywa.

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie Onetu wskazuje, że trzech polityków notuje niemal identyczne poparcie w wyścigu o fotel prezydenta Polski. Rafał Trzaskowski, Mateusz Morawiecki oraz Szymon Hołownia idą łeb w łeb. Każdy z nich ma około 25 proc. poparcia, co powoduje sytuację, że żaden z nich nie może mieć pewności, co do wejścia do drugiej tury.

Sondaż wskazuje, że Trzaskowski może liczyć na 25,8 proc. głosów ankietowanych. Choć nadal utrzymuje pozycję lidera, to jednak okazuje się, że w porównaniu z poprzednim badaniem stracił aż 8,8 pkt proc. Drugi w stawce Mateusz Morawiecki notuje poparcie na poziomie 24,9 proc., co również oznacza spadek o 5 pkt. proc. Najwięcej zyskuje Szymon Hołownia, który z poparciem 24,6 proc. zajmuje trzecią lokatę. Jego poparcie wzrosło aż o 12,9 pkt. proc.

Kolejne miejsce zajmuje lider Konfederacji Krzysztof Bosak, którego popiera 8 proc. respondentów. Władysław Kosiniak-Kamysz zdobył natomiast 4,3 proc., co oznacza spadek poparcia o 2 pkt. proc. Natomiast Robert Biedroń z Lewicy może liczyć na 3,5 proc.

Źr. dorzeczy.pl