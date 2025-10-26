Klub Szachtar Donieck opublikował oficjalne oświadczenie po meczu z Legią Warszawa. Po spotkaniu wybuchła burza w związku z transparentem kibiców Legii poświęconym ludobójstwu na Wołyniu.

Przed rozpoczęciem meczu Legii z Szachtarem w Lidze Konferencji doszło do zamieszania z powodu jednej z flag kibiców Legii z napisem „Wołyń pamiętamy”. Przedstawiciele ukraińskiego klubu zabronili wniesienia takiego transparentu na stadion. W odpowiedzi kibice Legii zapowiedzieli bojkot i nie zamierzali wchodzić na obiekt. Ostatecznie weszli na stadion ok 30 minuty m.in. dzięki interwencji przedstawicieli Wisły Kraków, na której stadionie rozgrywano spotkanie. Transparent pojawił się na trybunie. Pod adresem ukraińskich piłkarzy kierowano również niewybredne okrzyki.

Po meczu reagował nawet ambasador Ukrainy, który krytykował polskich kibiców. Teraz oficjalne oświadczenie wydał Szachtar Donieck. Opublikowano je w mediach społecznościowych. „Podczas naszego meczu w Krakowie przeciwko Legii Warszawa, po raz kolejny poczuliśmy potężne wsparcie zarówno ukraińskich, jak i polskich fanów” – czytamy.

„Żałujemy nieporozumień, do jakich doszło wokół meczu. Wierzymy, że żadne zachowania nie mogą wpłynąć na nasz stosunek do Krakowa, polskich kibiców i całej Polski. Szachtar szczerze dziękuje Polakom za gościnność, uwagę i wieloletnie wsparcie – zarówno w sporcie, jak i poza nim. Łączy nas prawdziwa przyjaźń i partnerstwo między naszymi klubami i naszymi obywatelami. Szanujemy naszą wspólną historię” – napisano.

„Szanujemy naszą wspólną historię i pamięć o wszystkich, którzy cierpieli w przeszłości – zarówno Ukraińców, jak i Polaków. Wspólna pamięć czyni nasze narody bardziej zjednoczonymi i silniejszymi” – pisze Szachtar.

It was another game in which we experienced the warmth and energy of the stands – something we deeply miss because we are still unable to play at our home stadium in occupied Donetsk. — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) October 25, 2025

