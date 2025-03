Niepokojące sygnały płyną z Niemiec. Zdaniem tamtejszych wojskowych oraz ekspertów Rosja szykuje się do wielkiej wojny.

Głos w tej sprawie zabrał Generał Carsten Breuer z Bundeswehry, który w programie telewizji ARD podkreślił, że Rosja zbroi się bardzo intensywnie. Dodał również, że przygotowuje swoje struktury wojskowe z ukierunkowanie na Zachód, co budzi niepokój. Jego zdaniem armia Putina osiągnie zdolności bojowe w 2029 roku.

Generał Breuer uważa jednocześnie, że zawarcie pokoju w związku z trwającą wojną na Ukrainie nie przyniesie wytchnienia Europie. Rosja na przestrzeni czterech lat będzie bowiem gotowa do wojny na wielką skalę.

Do wypowiedzi Breuera odniósł się niemiecki ekspert wojskowy Carlo Masala, który również nakreślił niepokojącą wizję. – Rosja przygotowuje się do wielkiej wojny, ale nie musi to być wielka wojna, która nadejdzie natychmiast – powiedział.

Masala uważa, że Europa ma cztery, a nie jak mówiło się dotąd dziesięć lat na przygotowanie do wojny. W strukturach NATO musi także zapaść decyzja czy w przypadku potencjalnego ataku Sojusz zdecyduje się uruchomić klauzulę wzajemnej pomocy. To z kolei bez wątpienia doprowadziłoby do pełnoskalowej wojny z Rosją.

