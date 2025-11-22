Prezydent USA Donald Trump w piątkowym wystąpieniu ponownie odniósł się do swojego planu pokojowego dla Ukrainy. Dość bezwzględnie wypowiedział się na temat Wołodymyra Zełenskiego.

Trump stwierdził, że Wołodymyr Zełenski musi „polubić” przedstawioną propozycję, a jeśli tak się nie stanie, to — jak powiedział — Ukraina powinna po prostu kontynuować walkę. Trump ocenił również, że Ukraina „nie ma żadnych kart”, odnosząc się do słów Zełenskiego z wcześniejszego orędzia, w którym prezydent Ukrainy mówił o dramatycznym wyborze między utratą najważniejszego partnera a utratą godności.

– Nie podoba mu się ten układ? — pytał Trump retorycznie. – Musi polubić, a jeśli mu się nie spodoba, to, wiecie, powinni po prostu walczyć dalej — dodał. Zapytany, czy odmowa Kijowa mogłaby skutkować wstrzymaniem amerykańskiej pomocy, odparł, że Zełenski „będzie musiał coś zaakceptować”. Przypomniał też rozmowę z ukraińskim przywódcą: „Pamiętacie to, co niedawno powiedziałem w Gabinecie Owalnym? Powiedziałem mu ‘nie masz żadnych kart’”.

Trump, kontynuując swoją wypowiedź, ponownie obarczył częścią odpowiedzialności za wojnę administrację Joe Bidena. Utrzymywał również, że Zełenski powinien był „iść na układ z Rosją rok lub dwa lata temu”. W ocenie Trumpa najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby osiągnięcie porozumienia jeszcze przed wybuchem wojny: „Najlepszą umową byłoby, zanim się to nie zaczęło. To byłaby dobra umowa. To też można było zrobić, gdybyście mieli odpowiedniego prezydenta”.

Trump zaznaczył także, że jeszcze nie rozmawiał z Zełenskim o szczegółach planu, ale zwraca uwagę na trudne warunki po stronie ukraińskiej. Wskazywał m.in. na zimową porę roku oraz systematyczne rosyjskie ataki na kluczową infrastrukturę: „Jest mroźna zima (…) wiele dużych elektrowni jest atakowanych, delikatnie mówiąc — mówiąc delikatnie. Tak, mamy sposób na pokój, a raczej myślimy, że mamy sposób na pokój. On będzie musiał to zatwierdzić”. Trump dodał również, że według jego informacji Rosja i Ukraina w ciągu minionego miesiąca straciły łącznie 25 tys. żołnierzy.

Przeczytaj również: