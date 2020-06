Kolejne media donoszą, że Rafał Trzaskowski coraz gorzej dogaduje się z Borysem Budką. Tym razem portal Interia, powołując się na źródła w Platformie Obywatelskiej, informuje o narastającym konflikcie pomiędzy liderem PO, a kandydatem tej partii na prezydenta.

W minionym tygodniu na sprawę zwrócił uwagę tygodnik „Wprost”. „Jak pisano, szef PO miał za bardzo narzucać się sztabowcom kandydata na prezydenta, a sam Trzaskowski chciał odciąć się od ugrupowania i pokazać jako dobry wybór dla wszystkich Polaków. – Kampania Rafała ma pokazywać, że jest kandydatem różnych środowisk” – mówił jeden z informatorów tygodnika.

Teraz nad sprawą pochyla się Interia. Niektórzy rozmówcy portalu potwierdzają wcześniejsze doniesienia. „Stosunki między Rafałem Trzaskowskim a Borysem Budką są napięte. To naturalne, że uwaga mediów skupia się na kandydacie. Borys to prawdopodobnie źle znosi. Przy jednym z weekendowych wystąpień chciał wystąpić z Rafałem, Nitras mu nie pozwolił i doszło do awantury” – mówi jeden z anonimowych posłów PO.

„Prywatnie dla Borysa to nie jest łatwe, że Rafał jest na świeczniku. A doskonale wiemy, że wielkie wojny zaczynają się od małych nieporozumień” – podkreśla jeden z informatorów Interii.

Jednak Nitras oficjalnie zaprzecza, aby Trzaskowski nie mógł dogadać się z Budką. „Borys Budka jest szefem partii i do niego należą decyzje. Jeśli będzie chciał przemawiać lub występować wspólnie z Rafałem Trzaskowskim to ja osobiście dopilnuję, żeby tak było” – zapewnia.

Źr. interia.pl; dorzeczy.pl