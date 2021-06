Rafał Trzaskowski na antenie Radia ZET mówił o bieżącej sytuacji politycznej. Prezydent Warszawy stwierdził, że Platforma Obywatelska samodzielnie nie jest w stanie wygrać wyborów, aby przejąć władzę. Dlatego – jak wyjaśnia – jest zwolennikiem szerszej współpracy w opozycji i pozyskiwania nowych środowisk.

„Bez PO nie wygramy wyborów, ale dziś sama PO nie wystarczy, żeby te wybory wygrać. Musi być nas więcej, musimy być silniejsi” – mówił w Radiu ZET wiceprzewodniczący tej partii Rafał Trzaskowski.

„Uważam, że jeżeli mamy być silni, to powinniśmy się rozszerzać. Nie podzielam opinii, że powinniśmy się zamykać, nie dopuszczać nowych środowisk, że robić wszystko we własnym gronie, nie dopuścić nikogo nowego” – przekonywał Trzaskowski. „Uważam, że powinno być zupełnie inaczej, że PO jest fundamentalnym filarem opozycji. Zależy mi, żeby była najsilniejsza, żeby nikogo nie zgubić. Absolutnie uważam, że trzeba pozyskiwać nowe środowiska” – dodał.

Wiceszef PO jako przykład podaje „Campus Przyszłości”, który organizuje. „Wiem dobrze, że jeżeli robimy „Campus Przyszłości” poza partiami politycznymi, to mamy możliwość pozyskania zupełnie nowych ludzi do aktywności społecznej czy politycznej. Część z nich może zapisze się do partii, część wesprze samorząd, a część będzie aktywna” – wyjaśnił Trzaskowski.

Trzaskowski: „Widziałem się z Tuskiem”

Prowadząca Beata Lubecka zapytała, czy ewentualny powrót Tuska do bieżącej polityki może pokrzyżować plany obecnym liderom PO. „Wszystkie ręce na pokład. Jeśli będzie chciał wspierać opozycję swoim autorytetem, to może nas to tylko wzmocnić” – odpowiada Rafał Trzaskowski.

🎥 – Nie szykuje się żadna bratobójcza wojna – mówi, o powrocie @donaldtusk, Rafał @trzaskowski_ . – Ale trzeba pozyskiwać nowych ludzi, bo PO sama nie wygra – dodaje.@RadioZET_NEWS #GośćRadiaZET 👇https://t.co/aFJ6EGA5yM pic.twitter.com/7tFUL6savG — Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) June 16, 2021

„Już kilkukrotnie widziałem się z Donaldem Tuskiem” – oświadczył Trzaskowski. „Jestem zawsze otwarty na spotkania. Trzeba rozmawiać o tym, jak wzmacniać opozycję i PO” – mówił.

„Opozycja musi się porozumieć. Moim zadaniem jest to, by wzmacniać opozycję” – podsumowuje Rafał Trzaskowski.

