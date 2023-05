Rafał Trzaskowski przedrzeźniał publicznie Beatę Szydło. Zaskakująca sytuacja miała miejsce podczas spotkania w Krakowie. Na nagraniach widać, jaka była reakcja zgromadzonej widowni.

Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Krakowa. Prezydent Warszawy, opowiadając o obecnej sytuacji politycznej, postanowił nawiązać do popularnego w 2015 roku zarzutu. Wówczas politycy PiS, na czele z Beatą Szydło, zarzucali bierność rządom PO-PSL w ciągu 8-letniej, podwójnej kadencji.

Trzaskowski przedrzeźnia Szydło

W pewnym momencie spotkania doszło do zdumiewającej sytuacji. Trzaskowski postanowił bowiem… naśladować Beatę Szydło. – Ja chce się zapytać… Beata Szydło to świetnie robiła, ja tak nie umiem, ale spróbuję: 8 lat! 8 lat! – mówił.

Zgromadzona widownia zareagowała śmiechem i brawami. – I to też, drodzy państwo, pokazuje, że skoro oni musieli miesiącami myśleć, jak tu nam założyć Nelsona, co tu wymyślić takiego, żebyśmy z Donaldem i wszyscy w Koalicji Obywatelskiej nie spali po nocach, tylko się zastanawiali, jak na to odpowiedzieć… – tłumaczył prezydent Warszawy.

Następnie zwrócił uwagę na problem inflacji i wpływ tego zjawiska na program 500 plus. – No to właśnie się okazało. Przyznali się do tego, że zrobili taką inflację, taką drożyznę, że te 500 plus nie jest warte 500, tylko 800. No brawo! Idealnie! Gratulacje za dobre obliczenia – dodał.

Rafał Trzaskowski w Krakowie przedrzeźnia panią premier @BeataSzydlo



Co za dno! pic.twitter.com/yfrpaKrIR7 — Przesympatyczna Renatka (@tylko_prawda_) May 15, 2023

Prezydent @trzaskowski_ 👇



Odkrycie towarzyskie pana prezesa Kaczyńskiego pokłóciło się z odkryciami towarzyskimi pana Zbigniewa Ziobry i kosztuje nas to 170 miliardów złotych👇#TuJestPrzyszłość pic.twitter.com/prIFOGDObJ — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) May 15, 2023

