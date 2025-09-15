Donald Tusk przekazał informację dotyczącą neutralizacji drona. Ten miał krążyć nad budynkami rządowymi.

– Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem – napisał Tusk na swoim profilu społecznościowym w serwisie „X”.

Na tym jednak nie koniec. Polski premier zdradził również, że w okolicy zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Obecnie okoliczności incydentu, do którego doszło w Warszawie badają odpowiednie służby.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister w rządzie Tuska, przyznała, że tego typu prowokacje mogą się powtarzać. – Podejrzewam, że tego typu prowokacje będą się powtarzać – powiedział zaraz po otrzymaniu tej informacji na antenie TVN24.

