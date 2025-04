Piotr Kraśko usłyszał niewygodne pytanie o wielki sukces TV Republika. Dane za marzec wskazują, że telewizja Tomasza Sakiewicza strąciła z piedestału TVN24 i zajęła miejsce lidera wśród telewizji informacyjnych w Polsce.

Portal branżowy Wirtualne Media informował, że na podstawie danych Nielsen Audience Measurement w marcu nastąpiła zmiana lidera telewizji informacyjnych. Udział TV Republika w rynku wyniósł 5,72 proc. Tym samym strąciła ona na drugie miejsce TVN24, którego udział zmalał z 6,21 proc. do 5,40 proc. Trzecia pozycja należała do TVP Info, której udział wyniósł 1,77 proc.

„Plejada” zapytała o te dane Piotra Kraśko, który jest jednym z najbardziej znanych dziennikarzy TVN24. Przyznał, że do roli lidera „nie należy się przyzwyczajać”. „Zawsze trzeba się starać. Dziennikarstwo jest takim zawodem, w którym to nie ma znaczenia, jak dobry program zrobiłaś tydzień temu, jak świetną rozmowę zrobiłaś rok temu. Ważne jest tylko to, jaki program zrobisz dzisiaj” – powiedział.

„Moment, w którym byśmy uznali, że mamy najlepsze studio na świecie, w ogóle najlepszy program, największą widownię, to byłby moment, w którym musielibyśmy wylać na siebie kubeł zimnej wody” – ocenił. „Nie wiem, czy myślimy o tym, żeby rywalizować z konkurencją. (…)” — powiedział nawiązując do ostatnich sukcesów TV Republika.

