Niespodziewana sytuacja podczas Marszu Niepodległości. Relację stacji TVP Info przerwał jeden z uczestników, który nagle zabrał głos.

Dziś ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Relacjonowały to rzecz jasna media, w tym także stacja TVP Info. To właśnie na antenie tej telewizji doszło do dość niespodziewanego zdarzenia z udziałem przechodnia.

– Kolejny Marsz Niepodległości połączył pokolenia. Tutaj seniorzy, dzieci, rodziny z dziećmi, dorośli… Żadnych tutaj nie było różnic, które mogłyby podzielić… – mówił reporter TVP Info, który relacjonował pochód.

W pewnym momencie doszło do zaskakującej sytuacji. Dziennikarzowi przerwał bowiem jeden z przechodniów, który postanowił wygłosić swoją tyradę. Co ciekawe, wziął obronę całą stację TVP Info.

Zaskakująca sytuacja w TVP. Nagle głos zabrał przechodzień

– Nigdy nie będzie. TVP Info, nie damy się podzielić. To są wspaniali dziennikarze: Rachoń, Klarenbach, Ogórek. To są naprawdę wspaniali dziennikarze! – powiedział mężczyzna.

Na tym jednak nie koniec. Uczestnik Marszu Niepodległości oświadczył bowiem, że „będziemy ich bronić”. – Ja osobiście spod Koszalina jestem, ja przyjadę i będę ich bronić zawsze! – powiedział mężczyzna.

– WUJKU, MÓWIŁEM TOBIE: DAJ SPOKÓJ!!!! pic.twitter.com/V9LcFyJAsd — Ogladam"Wiadomości",bo nie stać mnie na dopalacze2 (@OgladamW) November 11, 2023

