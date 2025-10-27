Ukraińcy podszywali się pod pracowników banków, a następnie wyłudzali pieniądze od ofiar. Funkcjonariusze z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 15 osób w związku z tą sprawą.

Postępowanie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej działającej od co najmniej połowy 2024 roku. Schemat oszustwa polegał na kontakcie telefonicznym z pokrzywdzonymi oraz skłonieniu osób do przelewu pieniędzy. W trakcie połączenia oszuści informowali nieświadomych użytkowników o przestępczych działaniach na ich koncie bankowym i za pomocą socjotechniki przekonywali, iż by uchronić zgromadzone środki należy wykonać przelew pod wskazane „techniczne” rachunki bankowe.

Następnie Ukraińcy legalizowali wyłudzone w ten sposób środki poprzez transakcje na konta tzw. „słupów”, a także lokowane w kryptowaluty za pomocą wpłat w bitomatach.

Rekrutacja członków odbywała się poprzez publikację w mediach społecznościowych fałszywych ofert pracy. Wyżej wymienieni brali udział w spotkaniach oraz rozliczali środki z innymi uczestnikami procederu co miało na celu maskowanie przestępczego charakteru działalności.

W wyniku przeprowadzonych dotychczas działań, na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego zatrzymano łącznie 15 osób. Wobec 6 z wymienionych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy i przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia oszustw. Do chwili obecnej zabezpieczono mienie w kwocie kilkunastu tysięcy złotych, a postępowanie ma charakter rozwojowy.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM; Policja