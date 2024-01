Zgaszenie hanuki oburzyło. Dlaczego zatem restauracja pozwala sobie na szyderstwo z katolicyzmu? – zastanawia się ks. Daniel Wachowiak. Duchowny zareagował na utworzenie nowej restauracji w Warszawie. O co konkretnie chodzi?

Ksiądz Daniel Wachowiak to jeden z najpopularniejszych polskich duchownych w serwisie społecznościowym x.com. Kaplan za pośrednictwem portalu dzieli się często własnymi spostrzeżeniami na różne kontrowersyjne tematy.

Ostatnio jego oburzenie wywołała nowa warszawska restauracja „Madonna” przy placu Konstytucji. To miejsce dość specyficzne, które bazuje na wywołaniu kontrowersji w postaci nawiązań do symboli katolickich. Wielu katolików uważa, że obraża to ich przekonania religijne.

Ks. Wachowiak ostro o nowym warszawskim lokalu. Nie gryzie się w język

Ks. Wachowiak wyraził oburzenie w swoim wpisie na portalu, w którym nawiązał do głośnego gestu Grzegorza Brauna, który w grudniu 2023 zgasił gaśnicą na sejmowym korytarzu świece chanukowe.

„Zgaszenie hanuki oburzyło. Dlaczego zatem restauracja pozwala sobie na szyderstwo z katolicyzmu? Art. 196 kk. Dz.U.2024.17 Kto obraża uczucia relig. innych osób, znieważając publ. przedmiot czci relig. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności” – podkreśla.

Zgaszenie hanuki oburzyło. Dlaczego zatem restauracja pozwala sobie na szyderstwo z katolicyzmu?



Art. 196 kk. Dz.U.2024.17

Kto obraża uczucia relig. innych osób, znieważając publ. przedmiot czci relig. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności pic.twitter.com/goopIamuPW — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) January 26, 2024

Duchowny zamieścił także nagranie na YouTube, w którym krytykuje się nowy lokal.

