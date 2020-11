Wiele kontrowersji wzbudził projekt rozporządzenia, z którego wynika, że w tym roku wigilia może odbyć się jedynie w gronie 5 osób. Choć to nadal jedynie projekt, to w sieci zawrzało. W rozmowie z Interią rzecznik rządu Piotr Muller skomentował zamieszanie.

Wciąż nie wiadomo dokładnie, jak będą wyglądały tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Jednak wiele wskazuje na to, że, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządzących, będą podobne do Wielkanocy. Może wskazywać na to rozporządzenie, które pojawiło się na rządowych stronach.

Jak czytamy w rozporządzeniu, do 27 grudnia „zakazuje się organizowania (…) imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju”. Z przepisów wyłączone są spotkania służbowe i zawodowe, a także imprezy i spotkania do pięciu osób. Limit nie dotyczy jedynie osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Interpretacja przepisów wskazuje, że tegoroczna wigilia może odbyć się jedynie w gronie najbliższej rodziny.

Wigilia w 5 osób? Rzecznik komentuje

Interia poprosiła rzecznika rządu o komentarz w sprawie. Dziennikarze dowiedzieli się, że przepisy zostaną doprecyzowane. „Interpretacja jest jasna: (świętować wspólnie może – red.) rodzina, która mieszka ze sobą oraz pięć osób. Apelujemy jednak o to, żeby nie robić dużych świąt” – przekazał polityk.

Muller doprecyzował, że w myśl przepisów tegoroczna wigilia może być porównywana do obostrzeń w handlu. „Można to porównać do obostrzeń dotyczących sklepów. Obsługa nie wlicza się do limitu klientów robiących zakupy. Wszystko zostanie doprecyzowane w ostatecznej wersji rozporządzenia” – zapewnił Muller. Projekt rozporządzenia pozostaje na etapie konsultacji społecznych.

Spadek zakażeń

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 002 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej tym razem dotyczy województwa mazowieckiego. Resort poinformował również o śmierci 156 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 38 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 118 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 876 333 przypadki zakażenia koronawirusem. 13 774 osoby nie żyją a 438 868 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. Polsat News; wmeritum.pl