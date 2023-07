34-letni mieszkaniec gminy Wyszków decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu. Wnuk agresor wpadł w ręce policjantów policjantów po tym jak znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją 80-letnią i niepełnosprawną babcią. Mundurowi sami przyznali, że „łzy cisnęły się do oczu”, gdy dowiedzieli się, co działo się w mieszkaniu.

Z otrzymanego zgłoszenia wynikało, że pijany wnuk wszczął awanturę ze swoją 80-letnią babcią, która nie była w stanie chodzić. Do domu na terenie jednej wsi pod Wyszkowem natychmiast pojechali policjanci. W takcie interwencji mundurowi ustali, że 34-letni mężczyzna od dłuższego czasu znęca się psychicznie i fizycznie nad kobietą, jest wobec niej agresywny oraz wyzywa ją i poniża. W tym domu padały często słowa z jego ust: „już dawno… powinnaś zdechnąć”.

Na ciele kobiety były liczne siniaki. Agresor zniszczył jej telefon komórkowy, aby ta nie mogła wzywać policji. Nie pozwalał słuchać radia, a sam puszczał głośno muzykę. Rodzina seniorki była zastraszona. Kiedy ktoś stawał w obronie kobiety wtedy był wyzywany, a nawet bity.

Gdy córka kobiety przynosiła jej jedzenie ten je zjadał, przez co 80-latka często była głodna. Mimo że kobieta bała się i cierpiała to każdemu tłumaczyła: „to mój wnuk, też człowiek musi jeść”. To pokazuje jak wielką miłością obdarzała wnuka, a ten odpłacał się ogromnym bólem. Nie doceniał również tego, że w domu, w którym mieszka są dobre warunki. Nie chciał się wyprowadzić choćby do swojej matki, ponieważ tam nie było wygodnej toalety. W rodzinie wszyscy się go bali i byli bezradni. „Z tak brutalnym traktowaniem członka rodziny policjanci już dawno się nie spotkali. Mundurowym brakowało słów, by opisać domowy horror seniorki, a łzy same cisnęły się do oczu” – relacjonują policjanci.

Po nocy spędzonej w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut znęcania się nad seniorką. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Przeczytaj również:

Źr. Policja