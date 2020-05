Zamieszanie wokół radiowej Trójki kosztowało posadę dotychczasowego dyrektora stacji Tomasza Kowalczewskiego. Nowym dyrektorem i redaktorem naczelnym programu Trzeciego Polskiego Radia został Kuba Strzyczkowski. To wieloletni i dobrze znany dziennikarz rozgłośni.

Kuba Strzyczkowski pracuje w Trójce od 1989 r. Słuchacze znają go przede wszystkim z prowadzenia popularnych audycji „Zapraszamy do Trójki” oraz „Za, a nawet przeciw”. Prowadził także licytacje, prowadzone w ramach akcji „Święta bez granic”, której celem jest wspieranie zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin.

Strzyczkowski w 2003 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2008 r. otrzymał Złoty Mikrofon i tytuł Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi, a w 2011 r. Nagrodę im. Krzysztofa Dzierżawskiego. Jest także laureatem honorowego wyróżnienia Rejs Roku – Srebrny Sekstant 2012 za samotny transatlantycki przelot na jachcie „Delphia III”.

W rozmowie z Onetem sprawę skomentował Jan Chojnacki, który pracował w Trójce od 45 lat i pożegnał się z rozgłośnią w marcu bieżącego roku. „Pan Strzyczkowski podjął się zadania bardzo trudnego, ale to jest bardzo odważny mężczyzna, bo jak pewnie słuchacze Trójki wiedzą, prawie opłynął samodzielnie świat w jachcie – powiedział Onetowi Chojnacki.

„Świadczy to o tym, że niestraszne mu różne wyzwania. Natomiast nie sądzę, żeby to było wyzwanie do zrealizowania. Pan Strzyczkowski podjął się misji nie do spełnienia” – podsumował Chojnacki.

Afera w Programie Trzecim Polskiego Radia wybuchła w związku z Listą Przebojów, którą miała wygrać piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój„. Zdaniem kierownictwa, wyniki głosowania zostały zafałszowane, więc decyzja o zdjęciu notowania była uzasadniona. Jednak wielu dziennikarzy oceniło działania redakcji za przejaw cenzury. W ramach protestu złożyli wypowiedzenia.

